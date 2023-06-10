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10 Haziran 2023 Cumartesi 09:56:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 09:56:00

Kızılay'ın depremzede aşçısı mutfaktan çıkmıyor

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Depremlerin vurduğu illerden Adana'da görevli Türk Kızılay aşçısı Şahin, ailesini güvenli bir yere bırakıp ekip arkadaşlarına katıldı.

Depremlerin vurduğu illerden Adana'da görev yapan Türk Kızılay aşçısı İsmail Şahin, yaşadığı şoku atlatmasının ardından ailesini güvenli bir yere bırakıp ekip arkadaşlarına katıldı. Pazarcık ilçesine konuşlanan ve depremzedelere yönelik insani yardım faaliyetlerine katılan 48 yaşındaki Şahin, 120 gündür afetzedeler için sıcak yemek çıkarıyor.

Etiketler : kızılay depremzede aşçı
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