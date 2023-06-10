Kızılay'ın depremzede aşçısı mutfaktan çıkmıyor

Depremlerin vurduğu illerden Adana'da görev yapan Türk Kızılay aşçısı İsmail Şahin, yaşadığı şoku atlatmasının ardından ailesini güvenli bir yere bırakıp ekip arkadaşlarına katıldı. Pazarcık ilçesine konuşlanan ve depremzedelere yönelik insani yardım faaliyetlerine katılan 48 yaşındaki Şahin, 120 gündür afetzedeler için sıcak yemek çıkarıyor.

