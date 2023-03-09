Kızılay'dan robotik kodlama
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara robotik kodlama eğitimi veriyor.
Türk Kızılay Bursa Şubesi ile Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara robotik kodlama eğitimi veriyor. İki eğiticinin görev aldığı karavanda, çocuklara 3 boyutlu yazıcı, ahşap tasarım atölyesi, mini torna, robotik kodlama gibi eğitimler veriliyor. Karavandan, günde ortalama 100 çocuk faydalanıyor.
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