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24 Eylül 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 15:30:00

Kızılay'dan ilk yardım eğitimi: Mahalle mahalle geziyorlar

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Sakarya'da Türk Kızılay ekiplerince köy meydanlarında uygulamalı ilk yardım eğitimleri veriliyor. Ekipler, Kızılay Sakarya Şubesi'nce hayata geçirilen "Sen de Yaşam Boyu İlk Yardım Öğren" projesi kapsamında mahalleleri dolaşıyor.

Sakarya'da Türk Kızılay ekiplerince köy meydanlarında uygulamalı ilk yardım eğitimleri veriliyor. Ekipler, Kızılay Sakarya Şubesi'nce hayata geçirilen "Sen de Yaşam Boyu İlk Yardım Öğren" projesi kapsamında mahalleleri dolaşıyor.

Ekipler, kalp krizi, boğaza cisim kaçma, düşme, çarpma, kesik, kırık, yanık, kanama, zehirlenme gibi durumlarda neler yapılması gerektiğini uygulamalı anlatıyor. İlk uygulamanın yapıldığı Akyazı ilçesi Balballı Mahallesi'ndeki eğitime 70 kişi katıldı.

Şube Başkanı Cevdet Koç, "İlk yardım konusunda yanlış bildiğimiz konuları tespit etmiş, halkımızla paylaşmış olduk." dedi. Sosyal sorumluluk kapsamındaki eğitimlerin ilkokul öğrencilerinden başlayarak her yaştan vatandaşa ulaştırılacağını anlatan Koç, emniyet teşkilatı, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde birçok alanda projelerin devam edeceğini aktardı. Deniz de ölümlü kazaların yüzde 25'inin en güvenli yer görülen evlerde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Düşmeler, çarpmalar, kesikler, kırıklar, yanıklar, kanama, yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma, suda boğulma, zehirlenme, elektrik çarpması ve ateşli silah yaralanmaları gibi kaza ve acil durumlarda ilk yardım bilmek hayat kurtarıyor." ifadesini kullandı. İlk yardım uzmanı Cansu Çanka ise köylerde verilen eğitimleri yaygınlaştırmaya, yanlış bilinen uygulamaları düzeltmeye çalıştıklarını söyledi. Çanka, günlük hayatta karşılaşılabilecek olaylara nasıl müdahale edileceğini halka anlattıklarını ifade etti.

"Eğitim çok faydalı"

Mahalle sakini Ali İksan Güneş, eğitimin çok faydalı olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir zaman başımıza gelmesini istemediğimiz, geldiğinde elimizin ayağımızın birbirine dolandığı çok sayıda vakayı gördük. Büyüklerimizden duyduğumuz yanlışları bizim de sürdürdüğümüzü gördük. Eğitimde kendimizi güncellemiş olduk." açıklamasında bulundu.

Füsun Güçger de eğitimlerden büyüklerin ve çocukların faydalandığını kaydetti.

Etiketler : Kızılay ilk yardım eğitim Şube Başkanı Cevdet Koç
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