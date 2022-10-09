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09 Ekim 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 17:00:00

Kızılay sayesinde kuaförle tanıştılar

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Osmaniye'de Türk Kızılay Kadirli Şubesi, köylerdeki çocuklar için "Tıraşımla mutlu oluyorum" sloganıyla proje başlattı. Gönüllü kuaförler, köy okullarını ziyaret etti.

Osmaniye'de Türk Kızılay Kadirli Şubesi, köylerdeki çocuklar için "Tıraşımla mutlu oluyorum" sloganıyla proje başlattı. Gönüllü kuaförler, köy okullarını ziyaret etti.

Öğrencilerin saçını kesip, diledikleri gibi şekillendiren ve saç bakımı yapan berberler, çocuklara çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Proje yıl boyunca devam edecek. Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer, köy okullarında eğitim gören öğrencilerin berberlere ulaşmakta zorlandığını söyledi. Projeyi, Kadirli'nin yanı sıra Sumbas ilçesinde de sürdüreceklerini anlatan Biçer, "Onların mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Kampanyamız yıl boyunca çeşitli köy okullarında devam edecek." dedi. Ekiplerin ziyaret ettiği İlbistanlı İlkokulunun müdürü Mustafa Kocaoğlu da çalışmanın önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek Türk Kızılay'a teşekkür etti. Öğrencilerden Fatma Yaren, saçını kestirmek için sıranın kendisine gelmesini sabırsızlıkla beklediğini, saçının yeni halini çok sevdiğini dile getirdi. Ahmet Can da daha önce tıraş olmak için kent merkezine gitmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Beni çok güzel tıraş ettiler, yakışıklı oldum. Kızılay'dan gelen ablalara ve ağabeylere çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Etiketler : kızılay osmaniye kuaför
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