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Kızılay sahurda da iş başında
25 Mart 2023 Cumartesi 16:26:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 16:26:00

Kızılay sahurda da iş başında

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Türk Kızılay, Adıyaman'da, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler için her gün 65 bin sahur paketi dağıtıyor.

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesindeki yemekhanede gönüllülerce hazırlanan sahur paketleri depremzedelere ulaştırılıyor. Sahur paketleri zeytin, reçel, pekmez, tahin helvası ile meyve suyu gibi yiyecek ve içeceklerden oluşuyor.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru, "Depremin ilk gününden itibaren Adıyaman genelinde 24 milyona yakın yemek dağıtıldı, halen de dağıtılıyor" dedi. aktardı. Duru, "65 bin sahurluk paketin 24 noktada belediyelerimizle koordineli şekilde dağıtımları gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Etiketler : kızılay depremzede adıyaman sahur paketi

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