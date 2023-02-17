Kızılay deprem bölgelerinde "Çocuk Dostu Alanlar" kuracak
Kaynak: AA
Kızılay afet bölgelerinde depremden etkilenen çocuklara psikolojik ilk yardım desteği sağlamak amacıyla "Çocuk Dostu Alanlar" kuracak.
Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, mobil olarak kurulacak "Çocuk Dostu Alanlar"da depremden etkilenen çocuklar için oyun terapileri gerçekleştirilecek.
Aktiviteler eşliğinde depremzede çocukların ruhsal travmalarının rehabilite edilmesini amaçlayan çalışmada görev alacak ekipte, psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile sosyal hizmet uzmanları bulunacak.
Öte yandan açıklamada, ruhsal travmaların azaltılması amacıyla psikolojik ilk yardım hizmeti verildiği kaydedilen açıklamada, Kızılay koordinasyonunda çalışan Afet Beslenme Grubu üyelerinin desteğiyle 5 Aşevi, 86 ikram aracı, 354 mobil mutfak, 38 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile desteklere devam edildiği bilgisi paylaşıldı.
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