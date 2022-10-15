Kızılay: Acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşanan patlamada 22 madenci hayatını kaybetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yapılan ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde bilgi paylaştı.

"ACİL BİR KAN İHTİYACI BULUNMAMAKTADIR"

Kızılay Genel Başkanı Kınık da yaşanan patlamanın ardından hastanelere gerekli ilave kan ürünleri yapıldığını, acil bir kan ihtiyacı olmadığını açıkladı.

Kınık sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Maden kazası sonrası olası ihtiyaç için Bartın Devlet Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine ilave kan ürünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevkleri gerçekleştirilmiştir. Şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır."