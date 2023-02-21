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21 Şubat 2023 Salı 22:48:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 22:48:00

Kızı ve torunu için yoğun bakım ve enkaz arasında mekik dokuyor

Kaynak: AA

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Neslihan Kılıç, Kahramanmaraş'ta 258 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Bir çocuğu ve eşi depremde hayatını kaybederken, 2 yaşındaki kızına ise hala ulaşılamadı. Acılı kadının babası Cuma Yalçınöz, yoğun bakımda tedavisi süren kızını ziyaret ettikten sonra torunu için enkaz başına koşuyor.

Kahramanmaraş'ta 258'inci saatte mucizenin adı oldu Neslihan Kılıç... Enkazdan çıkınca ilk gördüğü kişi babası oldu.

Kılıç'ın babası Cuma Yalçınöz o anları, "Gözleriyle bana bir baktı ağladı, ben de ağladım. 29 yaşında, duygularla 29 yılı anlattı bana, ben anladım" sözleriyle anlattı.

Neslihan Kılıç hayata tutundu ama hemen ardından eşi ve 6 yaşındaki kızının cansız bedenine ulaşıldı. 2 yaşındaki kızı Alya Dua ise hala bulunamadı.

Bilinci kapalı olan Neslihan Kılıç'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Babası ise hastane ile enkaz arasında mekik dokuyor.

"TORUNUMUN MEZARI BOŞ KALDI"

Dede Yalçınöz, acıların acısını yaşadıklarını söylüyor.

"Öyle bir durum içerisindeyiz ki bir tarafta yaralı yoğun bakımda, bir tarafta birisini gömdük, biri kayıp. Mezarı eşili kaldı, babası ve ablası gömüldü onun mezarı boş kaldı."

Dede Cuma Yalçınöz'ün gözyaşı dinmiyor. Yaşlı adam yitirdiği yakınlarına üzülürken bir yandan da kızı yoğun bakımdan çıktıktan sonra ona ne diyeceğini düşünüyor.

Kızının ikinci bir deprem yaşayacağını söyleyen baba, "Ama ben onu teselli etmeye çalışacağım. Yeter ki kurtulsun ben onu teselli ederim, ederim yani güveniyorum Cenabı Allah'a" dedi.

Etiketler : deprem enkaz Neslihan Kılıç

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