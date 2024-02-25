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25 Şubat 2024 Pazar 07:36:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 07:36:00

Kızı umut oldu

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Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu.

Mersin'de yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Değirmenci'ye geçen yıl mayıs ayında lösemi tanısı konuldu. Değirmenci'nin, en büyük kızı Elif'ten alınan örneğin 'yarı uyumlu' olması üzerine tedaviye başlandı. Değirmenci'ye kızından alınan ilik nakledildi.

Umutlarını yitirmişken kızının kendisine umut olduğunu kaydeden Değirmenci , "İlik nakli oldum. Büyük kızımınki yarım uyumlu oldu. Kızımdan bulunması iyi hissettirdi. Bulunmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Şu anda çok iyiyim, sonuç çok güzel" dedi.

Etiketler : lösemi anne kız ilik nakli
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