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21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:04:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:04:00

Kızı için okuma yazma öğrendi

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Down sendromlu 6 yaşındaki kızı Kevser'in eğitimine destek olmak isteyen Remziye Fidan (39), Çilek Mahallesi'ndeki Kültür ve Sanat Evi'nde ücretsiz okuma yazma kursuna katıldı.

Mersin'de, Down sendromlu 6 yaşındaki kızı Kevser'in eğitimine destek olmak isteyen Remziye Fidan (39), Çilek Mahallesi'ndeki Kültür ve Sanat Evi'nde ücretsiz okuma yazma kursuna katıldı. Buradaki 5 aylık eğitimde kızını yanından ayırmayan Fidan, okuryazar olmayı başardı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tebrik ettiği Fidan'a sertifikasını verdi.

Etiketler : Kızı için okuma yazma öğrendi Down sendromlu Kevser Remziye Fidan
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