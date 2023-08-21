Kızı için okuma yazma öğrendi

Kızı için okuma yazma öğrendi

Mersin'de, Down sendromlu 6 yaşındaki kızı Kevser'in eğitimine destek olmak isteyen Remziye Fidan (39), Çilek Mahallesi'ndeki Kültür ve Sanat Evi'nde ücretsiz okuma yazma kursuna katıldı. Buradaki 5 aylık eğitimde kızını yanından ayırmayan Fidan, okuryazar olmayı başardı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tebrik ettiği Fidan'a sertifikasını verdi.

