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05 Haziran 2023 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 09:00:00

Kız Kulesi çevresinde dip temizliği

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Gönüllü dalgıçlar Kız Kulesi'nin çevresinde dip temizliği yaptı.

Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte gönüllü dalgıçlar Kız Kulesi'nin çevresinde dip temizliği yaptı. Üsküdar'daki Salacak Sahili'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Temiz Çevre Temiz Üsküdar" etkinliğinde bir süre önce restore edilerek yeniden ziyarete açılan Kız Kulesi'nin çevresindeki atıklar, su sporlarıyla ilgilenen gönüllüler ve dalgıçlar tarafından toplandı.

Etiketler : dünya çevre günü kız kulesi dip temizliği gönüllü dalgıç
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