Kıyıya vuran yunuslar Alzheimer çıktı

Bilim insanları, kıyıya vurarak hayatını kaybeden bazı yunus balıklarının beyinlerinde Alzheimer belirtileri tespit ettiler. Bu durum, yunusların ve balinaların neden kıyıya vurduğunu açıklamak için yeni bir yol oluşturabilir.



Araştırmacılara göre beyni artık eskisi gibi çalışmayan liderler, sürülerini kıyılara götürüyor. Bilim insanlarına göre, Alzheimer gibi rahatsızlıkların ilk belirtileri arasında zayıf yer yön duygusu, kafa karışıklığı ve zaman-mekan algısının bozulması yer alıyor.