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27 Aralık 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 18:30:00

Kıyıya vuran yunuslar Alzheimer çıktı

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Kıyıya vurarak hayatını kaybeden bazı yunus balıklarının beyinlerinde Alzheimer belirtileri tespit edildi.

Bilim insanları, kıyıya vurarak hayatını kaybeden bazı yunus balıklarının beyinlerinde Alzheimer belirtileri tespit ettiler. Bu durum, yunusların ve balinaların neden kıyıya vurduğunu açıklamak için yeni bir yol oluşturabilir.

Araştırmacılara göre beyni artık eskisi gibi çalışmayan liderler, sürülerini kıyılara götürüyor. Bilim insanlarına göre, Alzheimer gibi rahatsızlıkların ilk belirtileri arasında zayıf yer yön duygusu, kafa karışıklığı ve zaman-mekan algısının bozulması yer alıyor.

Etiketler : yunus balıkları alzheimer araştırma
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