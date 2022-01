Batı Antarktika'da bulunan dev Thwaites buzulunun her geçen gün erimesinin hızlandığı açıklandı. Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Erin Pettit, doğudaki buz sahanlığının on yıl içinde çökebileceğini söyledi. Buzulun tamamen erimesi durumunda küresel deniz seviyesi 65 santimetre yükselecek ve Şanghay, New York, Miami, Tokyo dahil birçok şehri sular altında kalacak.