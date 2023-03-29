Kıyafet Sepeti dünyadaki yükselişini hızla sürdürürken dünyaca ünlü markaların ilgi odağı oldu

Mehmet Baykut; ''Son zamanlarda ülkece geçirdiğimiz zor günleri hep beraber atlatacağız. Kıyafet Sepeti ailesi olarak desteklerimiz her zaman devam edecek ve sosyal sorumluluklarımızı da arttırarak ilerleyeceğiz. Depremde enkazlar kalkar ama kalpteki enkazlar kalkmaz. Yaraları beraber sarmaya devam edeceğiz'' dedi.

Mehmet Baykut; ''Yeni bir destek kampanyası üzerine çalışmaktayız, yakın zamanda güzel haberlerimiz olacak. Bu süreçte herkesi biraz daha hassas olmaya davet ediyoruz. Önce empati sonra bizi biz yapan değerlerden vazgeçmemek her zaman umut vaat eder. Her güne dünü unutmadan başlayalım'' dedi.