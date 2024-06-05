VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
70'lik oldu
"Hayatım film olmasın"
3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet
Japon Okawa Hiroshi'nin hayatı Türk çayından sonra değişti
Kafa nakli ne zaman olacak?
Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak
05 Haziran 2024 Çarşamba 15:57:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 15:57:00

Kıvanç Tatlıtuğ gibi görünmek için tüyolar

Kaynak: AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA

ABONE OL

Türkiye'de en beğenilen erkekleri sorsanız her 5 kişiden birinin listesinde mutlaka Kıvenç Tatlıtuğ yer alıyor. İnsanların gözünde bir Kıvanç Tatlıtuğ olamazsınız fakat sizin de kendinize göre bir çekiciliğinizin olması için bir şeyler yapabilirsiniz. İşte insanı daha çekici yapan 5 davranış…

Birilerinin gözünde çekici ve karizmatik olmak zordur. Fakat bunun için illa Kıvanç Talıtuğ olmaya gerek yok. Küçük tüyolarla diğer insanlara fark atabilirsiniz. İşte Kıvanç Tatlıtuğ gibi görünmek için tüyolar...

1.Özgün olmak

Küçük detaylar büyük fark yaratır. Sitilinizde iz bırakacak aksesuarlar kullanın.

2.Özel hissettirmek

Biri tarafından çekici görünmek istiyorsanız karşınızdaki kişiyi özel hissettirin. O kişiyle ilgili detaylara önem verin, sorular sorun.

3.Göz teması kurun

Bir sohbet esnasında göz teması kurmaktan kaçınmayın, hatta küçük bir tebessümde bulunun.

4.Konu ne olursa olsun sakinliğinizi koruyun

Her şeyi kişisel olarak algılamayın. Sakin olup her fikre açık olduğunuzu gösterin.

5.Kendinizle barışık olun

Unutmayın kendini beğenmeyen başkalarına da öfke kusar ve onları da beğenmez. Kusurlarınızla ne kadar barışık olur ve onları alaycı bile dille başkalarıyla paylaşırsanız o kadar çekici olursunuz.

Etiketler : kıvanç tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ gibi görünmek çekici yapan 5 davranış
Estetik, güzellik... Açıklamalarıyla dikkat çekti!

Estetik, güzellik... Açıklamalarıyla dikkat çekti!
Görünce şoke oldu! "Saçma sapan bir olay yaşadım"

Görünce şoke oldu! "Saçma sapan bir olay yaşadım"
ÇGH'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

ÇGH'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Fatma Karanfil vefat etti

Fatma Karanfil vefat etti
Yapımcılara sitem! "Popülerliğe ya da güzelliğe göre yapılmamalı"

Yapımcılara sitem! "Popülerliğe ya da güzelliğe göre yapılmamalı"
Önbilgin'den Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı

Önbilgin'den Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı
Öfkelenmesi yasak

Öfkelenmesi yasak
Fit görünümünün sırrını açıkladı!

Fit görünümünün sırrını açıkladı!
Yeniden doğuş!

Yeniden doğuş!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX