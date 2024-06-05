Kıvanç Tatlıtuğ gibi görünmek için tüyolar
Kaynak: AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA
Türkiye'de en beğenilen erkekleri sorsanız her 5 kişiden birinin listesinde mutlaka Kıvenç Tatlıtuğ yer alıyor. İnsanların gözünde bir Kıvanç Tatlıtuğ olamazsınız fakat sizin de kendinize göre bir çekiciliğinizin olması için bir şeyler yapabilirsiniz. İşte insanı daha çekici yapan 5 davranış…
Birilerinin gözünde çekici ve karizmatik olmak zordur. Fakat bunun için illa Kıvanç Talıtuğ olmaya gerek yok. Küçük tüyolarla diğer insanlara fark atabilirsiniz. İşte Kıvanç Tatlıtuğ gibi görünmek için tüyolar...
1.Özgün olmak
Küçük detaylar büyük fark yaratır. Sitilinizde iz bırakacak aksesuarlar kullanın.
2.Özel hissettirmek
Biri tarafından çekici görünmek istiyorsanız karşınızdaki kişiyi özel hissettirin. O kişiyle ilgili detaylara önem verin, sorular sorun.
3.Göz teması kurun
Bir sohbet esnasında göz teması kurmaktan kaçınmayın, hatta küçük bir tebessümde bulunun.
4.Konu ne olursa olsun sakinliğinizi koruyun
Her şeyi kişisel olarak algılamayın. Sakin olup her fikre açık olduğunuzu gösterin.
5.Kendinizle barışık olun
Unutmayın kendini beğenmeyen başkalarına da öfke kusar ve onları da beğenmez. Kusurlarınızla ne kadar barışık olur ve onları alaycı bile dille başkalarıyla paylaşırsanız o kadar çekici olursunuz.