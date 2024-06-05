Kıvanç Tatlıtuğ gibi görünmek için tüyolar

Kıvanç Tatlıtuğ gibi görünmek için tüyolar

Birilerinin gözünde çekici ve karizmatik olmak zordur. Fakat bunun için illa Kıvanç Talıtuğ olmaya gerek yok. Küçük tüyolarla diğer insanlara fark atabilirsiniz. İşte Kıvanç Tatlıtuğ gibi görünmek için tüyolar...

1.Özgün olmak

Küçük detaylar büyük fark yaratır. Sitilinizde iz bırakacak aksesuarlar kullanın.

2.Özel hissettirmek

Biri tarafından çekici görünmek istiyorsanız karşınızdaki kişiyi özel hissettirin. O kişiyle ilgili detaylara önem verin, sorular sorun.

3.Göz teması kurun

Bir sohbet esnasında göz teması kurmaktan kaçınmayın, hatta küçük bir tebessümde bulunun.

4.Konu ne olursa olsun sakinliğinizi koruyun

Her şeyi kişisel olarak algılamayın. Sakin olup her fikre açık olduğunuzu gösterin.

5.Kendinizle barışık olun

Unutmayın kendini beğenmeyen başkalarına da öfke kusar ve onları da beğenmez. Kusurlarınızla ne kadar barışık olur ve onları alaycı bile dille başkalarıyla paylaşırsanız o kadar çekici olursunuz.