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30 Eylül 2022 Cuma 18:39:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 18:40:00

KİT'lerde 2. çeyrek itibarıyla 104 bin 372 kişi çalışıyor

Kaynak: AA

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Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın ikinci çeyreği itibarıyla 104 bin 372 kişi çalışıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 104 bin 372 kişi çalışırken, bunların 104 bin 106'sı Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 266'sı ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 3 bin 811'i memur, 42 bin 76'sı sözleşmeli, 43 bin 584'ü kapsam içi işçi, 3 bin 456'sı kapsam dışı işçi, 11 bin 445'i ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı KİT özelleştirme programı
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