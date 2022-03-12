12 Mart 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 16:30:00
Kitapsız çocuk kalmayacak
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ortaokul öğrencileri 'Askıda kitap' projesi ile bu yıl 3.'sü düzenlenen geleneksel kitap fuarında kitaba ulaşamayan öğrencileri ücretsiz kitapla buluşturuyor.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ortaokul öğrencileri 'Askıda kitap' projesi ile bu yıl 3.'sü düzenlenen geleneksel kitap fuarında kitaba ulaşamayan öğrencileri ücretsiz kitapla buluşturuyor. Kumbaralarındaki paraları okula getiren öğrenciler, biriktirdikleri paralarla köydeki arkadaşlarına 'Kitap Hediye Çeki' aldı.