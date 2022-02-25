'Kitap yuvası' köy bakkalı

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Ardahan Her Fırsat ve Ortamda Hayat Boyu Okuyor" kampanyası kapsamında Meşedibi köyündeki gönüllü öğretmen ve köylüler, köy bakkalına kütüphane kurmak için çalışma başlattı.



Gönüllüler, iş yeri sahibinin de iznini aldıktan sonra sebze kasası ve sepet gibi atık malzemelerden yaptıkları raflara ellerindeki kitapları yerleştirdi. Şimdi, bakkalda buluşan köylüler, sobada demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor.