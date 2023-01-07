Kitap okuyanın tıraşını müdür yapıyor

Gençlik yıllarında kuaför ağabeyinin yanında çalışan Erzincan'daki Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu Müdürü Muammer Doğan, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için "Kitabını Oku, Tıraşını Ol" projesini hayata geçirdi. Muammer Doğan "Bu sayede çocuklarımız daha çok kitap okumaya başladı ve büyük faydasını gördük" dedi.

