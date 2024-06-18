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Kitap kokulu seyyar tezgah
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18 Haziran 2024 Salı 23:07:00 - Güncelleme:18 Haziran 2024 Salı 23:07:00

Kitap kokulu seyyar tezgah

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İnternetten alışverişin çoğaldığı günümüzde çocukların kitapları dokunup koklayarak almasını isteyen İçten Gürcan seyyar kitap tezgahı açtı.

Sokak sokak gezen genç kadın, bağışlanan kitapları da ücretsiz veriyor.

HER GÖREN DURUP BAKIYOR

İzmir'in turistik ilçelerinden Dikili'de yaz mevsimiyle nüfus arttı, sahil, çarşı ve caddeler de hareketlendi. İlçeye gelenler seyyar tezgahlara alışkın olsa da 43 yaşındaki İçten Gürcan'ın tezgahının önünde durmadan geçemiyor. Türk ve dünya edebiyatının seçme eserlerinden eski ve yeni kitapların sıralandığı seyyar sahaf, kimi zaman sahilde kimi zaman parklarda kimi zaman da sokak aralarında insanların karşısına çıkıyor.

KÜLTÜREL SOHBETLER EDİLİYOR

Bağışlanan kitapları da ücretsiz olarak okurla buluşturan Gürcan'ın tezgahı, okuma tutkusuna sahip 7'den 70'e çok sayıda insanın buluşma ve sohbet noktası olma işlevi de görüyor. Çok sevdiği şair Behçet Necatigil'den esinlenerek "Behçet" adını verdiği tezgahıyla günlerini şiir, öykü ve romanları okurlara taşıyarak geçiren İçten Gürcan, amacının kitapla hiç tanışmayan insanları okumaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

İçten Gürcan, Avrupa'da 1900'lü yıllarda yaygın olan ve kitapçıların sırtında iki raf halinde taşıdıkları ayaklı kütüphane fikrinden esinlenerek seyyar kitap tezgahı yaptırdığını söyledi.

Etiketler : İçten Gürcan İzmir seyyar kitap tezgahı
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