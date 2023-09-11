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11 Eylül 2023 Pazartesi 08:22:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 08:22:00

Kışlık kavun mesaisi

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen Kırkağaç kavunu, kış sofraları için özel depolardaki ahşap direklere asılmaya başlandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve raf ömrüyle öne çıkan Kırkağaç kavunu, kış sofraları için özel depolardaki ahşap direklere asılmaya başlandı. Bakırçay Nehri'nin hayat verdiği ovada yetiştirilen kavunların olgunlaşmasıyla sabahın erken saatlerinde tarlalarda mesaiye başlayan çiftçiler, topladıkları kavunları dikkatlice traktörlere yüklüyor.

Etiketler : manisa kırkağaç kavun
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