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24 Haziran 2024 Pazartesi 18:47:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 18:47:00

Kıskançlıkta şampiyon 2 burç

Kaynak: AA

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Etrafınızda kıskanç insanlar var mı? Büyük ihtimalle o kişiler bu 2 burç olabilir. Kıskançlık duygusu dozunda olduğu sürece rahatsız edici olmazken, aşırıya kaçtığında hayatımızda problem oluşturabiliyor. Öte yandan bu duygu, astrolojideki bazı burç gruplarında aşırı derecede olabiliyor. İşte söz konusu adeta doğuştan en kıskanç 2 burç…

Astrolojideki bazı burçlar, adeta doğuştan kıskançlar. Sürekli güven problemi yaşayabilen bu kişiler, karşılarındaki insanları çileden çıkartabiliyorlar. Kıskanç burç gruplarındaki insanlar, astroloji tutkunlarının da merakını uyandırabiliyor. İşte sürekli güven problemi yaşayabilen, adeta doğuştan en kıskanç 2 burç, Yengeç burcu ve Akrep burcu.

AKREP

Karşınızdaki kişi ortada hiçbir sorun yokken bir anda şüpheli hareketler sergiliyorsa büyük ihtimalle akrep burcudur. Akrepler, sevdikleri insanların telefonlarını dahi kurcalayabilirler. Sevdikleri insanları sürekli kontrol altında tutmak isteyen akrepler, doğuştan kıskançlardır.

YENGEÇ

Ailesine ve evine aşırı düşkün olan yengeç burçları ayrıca dostlarına da çok bağlıdır. İnsanlarla kurdukları ilişkilerde tüm kalpleriyle yaklaşan yengeçler, fedakarlıktan kaçmazlar. Bunların yanında ayrıca çok kıskanç olduklarını da söylemeden yapamayacağız. Bir anormallik sezdiklerinde bambaşka bir insana dönüşebilirler. Bu nedenle kıskandıklarında adeta gözleri dönebilir.

Etiketler : kıskançlık burçlar astroloji
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