Kıskançlıkta şampiyon 2 burç

Astrolojideki bazı burçlar, adeta doğuştan kıskançlar. Sürekli güven problemi yaşayabilen bu kişiler, karşılarındaki insanları çileden çıkartabiliyorlar. Kıskanç burç gruplarındaki insanlar, astroloji tutkunlarının da merakını uyandırabiliyor. İşte sürekli güven problemi yaşayabilen, adeta doğuştan en kıskanç 2 burç, Yengeç burcu ve Akrep burcu.

AKREP

Karşınızdaki kişi ortada hiçbir sorun yokken bir anda şüpheli hareketler sergiliyorsa büyük ihtimalle akrep burcudur. Akrepler, sevdikleri insanların telefonlarını dahi kurcalayabilirler. Sevdikleri insanları sürekli kontrol altında tutmak isteyen akrepler, doğuştan kıskançlardır.

YENGEÇ



Ailesine ve evine aşırı düşkün olan yengeç burçları ayrıca dostlarına da çok bağlıdır. İnsanlarla kurdukları ilişkilerde tüm kalpleriyle yaklaşan yengeçler, fedakarlıktan kaçmazlar. Bunların yanında ayrıca çok kıskanç olduklarını da söylemeden yapamayacağız. Bir anormallik sezdiklerinde bambaşka bir insana dönüşebilirler. Bu nedenle kıskandıklarında adeta gözleri dönebilir.