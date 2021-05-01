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Kısıtlamaya rağmen Taksim'e yürümek isteyen grup gözaltında
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01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:00:00

Kısıtlamaya rağmen Taksim'e yürümek isteyen grup gözaltında

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.

Tam kapanmanın ikinci gününde İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, ilk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.

Etiketler : 1 mayıs tam kapanma koronavirüs emek ve dayanışma günü taksim gözaltı
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