Kısıtlamada can dost izni

Uğur Avcı, “Sokak hayvanlarını aç bırakmayalım. Kapınızın önüne kuru bir ekmek dahi olsa bırakabilirsiniz” dedi.



Bingöl’de yaşayan Ömer Önal da sokak hayvanlarını beslemek için izin belgesi alan isimlerden biri. Önal, kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla hafta sonları sokak sokak gezerek hayvanları besliyor. Önal, " Elimden geldiğince kendi aracımla devriye gezerek gördüğüm sokak hayvanlarını besliyorum" diye konuştu.