Kişisel gelişim neden önemlidir?

Kişisel gelişim, kişinin günlük rutinlerden farklı olarak kendini daha ileriye götürebilmek için konfor alanından çıkmasıdır. Kişisel gelişim, kişinin öz farkındalığı ile kendini geliştirmeye odaklanmasıdır. Kendini geliştiren birey dünyaya ve durumlara daha geniş bir perspektiften bakabilmektedir. Kişisel gelişime adım atan birey artık kendi öz farkındalığının, özsaygısının, yeteneklerinin ve içinde hissettiği keşfetme gücünü yapabiliyor olmasının artık farkındadır. Kişisel gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve bireyi zihinsel, fiziksel olarak hep dinç kalmasını sağlar. Kişisel gelişim ile yaşam kalitesi doğru orantılıdır. Hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek isteyen birey emek harcar ve gelişir. Çaresizlik ve birilerinden yardım bekleme psikolojisini hissetmez. Kişisel gelişim ile öz farkındalığının artık farkındadır çünkü.Çaresizlik, yapamıyorum, bir mucize olsa ve çok bekledim birşeyler değişsin artık diye sağlıksız bir düşünce yapısına sahip değildir. Kişisel gelişimin farkında ve emek vererek gelişerek hedeflerine ulaşabilir olduğunun farkına varan bir birey olmuştur artık.



Kişisel Gelişim İçin Yapılması Gerekenler

Kişisel gelişim kişinin kendini tanıyarak ve hedeflerini belirleyerek kendine bir yol haritası oluşturarak yürüttüğü bir süreçtir. Bu yüzden kişisel gelişim için adımlar şu şekildedir;

1. Kendinizi tanıyın ve farkedin

Öz benliğinizi keşfetmek, sahip olabileceğiniz en önemli beceridir.Kendinize "Ben kimim?" sorusunu sorduğunuz zaman; kim olduğunuzun. bilincindeyseniz, başkalarından sizin için bir şeyler yapmasını beklemek yerine ne yapmanız gerektiğini çok iyi bilirsiniz. Kendini tanıyan birey artık daha sağlıklı duygular hisseder ve kendi gücünün daha farkındadır. Bu sayede kendine güveni artan birey hayattan ne bekliyorum noktasında farkındalık sahibidir. Onun yapması gereken şey amaç belirmek ve adım atmaktır.

2. Amaç belirleyin

Kişisel gelişimin en önemli adımlarından bir tanesi de belli amaçlar belirlenmesidir. Ünlü düşünür Montaigne'nin de dediği gibi "Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez". Bunu başarabilen kişiler hayata daha motive olarak yaşamaktadır. Geleceğe dair planlarınız ve kendinizle ilgili hedefleriniz kişisel gelişiminiz için hangi rotayı belirlemeniz konusunda sizlere daha iyi fikir verecektir. Amaçsız birey hemen pes eder ve kendini yetersiz hisseder bunu asla unutmayın.

3. Öğrenmekten vazgeçmeyin

Öğrenmenin yaşı yoktur. Herkes kendi hayatının basamaklarını ilerleyerek yaşar. Artık bizden geçti, keşke şu yaşımda olsaydı yapabilirdim, ben yapamadım çocuklarım yapsın.. yanılgıları sizi engellemek üzere zihninizin size ürettiği zihin tuzaklarıdır. Sürekli olarak öğrenme, kişisel gelişiminiz açısından hem de bununla birlikte kariyer gelişiminizi sürdürmek için önemlidir. Yaşam boyu öğrenmek sizin psikolojik olarak da daha sağlıklı hissetmenize vesile olacaktır.

Ben artık tamamım demek sizin kişisel gelişiminizi hedeflerinizi bıraktığınızı gösterir. Halbuki asla ben tamamın dememek gerekiyor ve ne yapalım bir defa bu mesleği yapmaya başladık ömür böyle geçecek mecburiyeti içinde durmamak gerekiyor. Bir önceki yazımda belirttiğim gibi konfor alanının dışında sizi bekleyen bir çok başarı ve yapabiliyorum duygusu var. Bu nedenle bir kişinin 18 yaşında işletme okuyup; 30 yaşında doğa bilimleriyle ilgilenmek; 50 yaşında kendi yetenekleriyle ilgilenmek bir başarıdır.. Kişi kendi özfarkındalığının farkındadır.

4. Soru sormaktan çekinmeyin

Merak etmek sizin öğrenmeye açık olduğunuzu gösterir. Mesela bu pasta nasıl yapılıyor, bu aksesuarın hammaddesi bende olsa ne yapabilirdim gibi sorular öğrenmenin ilk adımıdır. Etkili soru sormak her alanda çok önemlidir. Böylece öğrenmek için adım atar ve bilgilerinizi pekiştirmiş olarak devam edersiniz. Felsefik kitaplar okumak kişisel gelişim için iyi birer rehberdir. Sorgulamayı ve soru sormayı çok iyi analiz eder.

5. Profesyonel eğitimlere katılım

En iyi eğitici kitaplardır. Kitap okumanın her yaş için bir çok faydası vardır. Kişisel gelişiminiz için öncelikle okuma alışkanlığı kazanmalısınız.Daha sonra ben ne istiyorum sorusunun cevabını arayarak istediğiniz alanı daha yakından tanımak ve öğrenmek için kişisel gelişim eğitimlerine katılmalısınız. Bu hem sizin farklı sosyal ortamlarda bulunmanıza katkı sağlayacak hem de her eğitimden kendi gelişiminiz için bilgiler depolayacaksınız. Adım atmayı düşündüğünüz de mutlaka olumsuz otomatik düşünceler sizi engelleyecektir fakat her şey konfor alanı dışına çıkmanın farkındalığıyla başlar. Pastacılık ile ilgilenmek istiyorum ama vaktim yok diyorsunuz mesela buna alternatif üretip online eğitimler de bakabilirsiniz; vaktim yok diyerek neyse boşvereyim diyedebilirsiniz.

Ama unutmayın hayat boyu öğrenmek bir defa öğrenmenin mutluluğunu hissetmiş bir kişi için vazgeçilmezdir. Siz de kendinize bu konu da bir şans verin.

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı