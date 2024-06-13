Ne kadar gıcıksın?

Kişilik testi: Ne kadar gıcıksın? 5 soruda ortaya çıkıyor

Gıcık olmak, günlük yaşamın stres ve baskıları altında bazen kaçınılmaz olabilir. Bu test, sizlere gıcık olma seviyenizi ölçme fırsatı sunuyor. Sorulara verdiğiniz cevaplar, sizi ne kadar kolay sinirlendirdiğinizi ve sosyal durumlarda nasıl tepki verdiğinizi ortaya koyacak.

1. BİR RESTORANDA GARSON SİZİ BEKLETİRSE NE YAPARSINIZ?



a) Sabırla bekler ve güler yüzle sipariş verirsiniz. (1 puan)

b) Hafifçe sinirlenir ama bir şey söylemezsiniz. (2 puan)

c) Garsonu çağırıp neden beklediğinizi sorarsınız. (3 puan)

d) Sinirlenir ve yüksek sesle şikayet edersiniz. (4 puan)





2. İŞ ARKADAŞLARINIZIN YANLIŞLARINI NASIL DÜZELTİRSİNİZ?

a) Hatalarını nazikçe belirtir ve yardım teklif edersiniz. (1 puan)

b) Hatalarını fark ettirmeden düzeltmeye çalışırsınız. (2 puan)

c) Hatalarını doğrudan belirtir ve nasıl düzelteceklerini söylersiniz. (3 puan)

d) Hatalarını alaycı bir şekilde belirtir ve eleştirirsiniz. (4 puan)





3. TRAFİKTE BİRİ SİZİ SOLLARSA NE YAPARSINIZ?



a) Sakin kalır ve yolunuza devam edersiniz. (1 puan)

b) Biraz sinirlenir ama tepki vermezsiniz. (2 puan)

c) Sollayan aracı takip eder ve göz teması kurarsınız. (3 puan)

d) Korna çalar ve sinirli bir şekilde tepki gösterirsiniz. (4 puan)





4. BİR TOPLANTIDA FİKRİNİZ ELEŞTİRİLİRSE NASIL KARŞILIK VERİRSİNİZ?



a) Eleştiriyi dinler ve yapıcı bir şekilde yanıt verirsiniz. (1 puan)

b) Eleştiriyi kabul eder ama savunmaya geçersiniz. (2 puan)

c) Eleştiriyi eleştiren kişiye geri yansıtırsınız. (3 puan)

d) Eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak algılar ve sert bir şekilde yanıt verirsiniz. (4 puan)





5. BİR KAFEDE YAN MASADA YÜKSEK SESLE KONUŞAN BİRİ VARSA NE YAPARSINIZ?



a) Durumu görmezden gelir ve kendi işinize bakarsınız. (1 puan)

b) Biraz rahatsız olur ama bir şey demezsiniz. (2 puan)

c) Kibarca sessiz olmalarını rica edersiniz. (3 puan)

d) Rahatsız olduğunuzu yüksek sesle belirtir ve sessiz olmalarını istersiniz. (4 puan)





SONUÇLAR







5-9 PUAN: TAMAMEN SAKİN



Siz tam bir zen ustasısınız. Neredeyse hiçbir şey sizi gıcık edemez. Hayata karşı oldukça pozitif ve hoşgörülüsünüz.

10-15 PUAN: HAFİF GICIK



Zaman zaman sinirlenebilir ve tepkilerinizi gösterebilirsiniz, ama genelde sakinsinizdir. Bazı durumlar sizin için sınır olabilir.

16-20 PUAN: ORTA DÜZEYDE GICIK



Bazı durumlarda sabrınızı zorlayabilirsiniz ve tepkilerinizi göstermekten çekinmezsiniz. Gıcık olma potansiyeliniz var.

21-25 PUAN:- TAM BİR GICIK



Sizi sinirlendirmek çok kolay. Tepkilerinizi anında gösterir ve gıcık olmaktan çekinmezsiniz. Bu durum, sosyal ilişkilerinizde sorunlara yol açabilir.