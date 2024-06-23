Kişilik testi: İçe mi dönüksün dışa mı?

Evde mi kendini daha huzurlu hissedersin dışarıda mı? Yeni arkadaşlar edinmek senin için yorucu mudur yoksa sana enerji mi verir? İçe dönük insanlar ile dışa dönük insanların bu sorulara yanıtları tabi ki farklı olacaktır. Sizin için hazırladığımız kişilik testi, sosyal kişilik özelliklerin hakkında genel bir fikir edinmeni sağlar. Unutma ki, kişilik dinamik bir yapıdır ve zamanla değişebilir. Sosyal etkileşimlerini gözden geçirerek kendini daha iyi tanıyabilir ve geliştirebilirsin. Ne kadar sosyal bir kişiliğe sahipsin kişilik testinin sonucunda...

SORULAR



1. BİR PARTİYE DAVET EDİLDİĞİNDE GENELLİKLE NASIL HİSSEDERSİN?



* a) Çok heyecanlanırım ve hemen hazırlanırım. (3 puan)

* b) İyi olur, eğlenebiliriz. (2 puan)

* c) Kararsız kalırım, gitmek istemeyebilirim. (1 puan)

* d) Gitmek istemem, evde kalmayı tercih ederim. (0 puan)

2. YENİ İNSANLARLA TANIŞMAK SENİN İÇİN NASILDIR?



* a) Çok kolay ve eğlenceli, hemen kaynaşırım. (3 puan)

* b) Normal, bazen iyi bazen zor olabilir. (2 puan)

* c) Zorlayıcı, yeni insanlarla tanışmakta zorlanırım. (1 puan)

* d) Çok stresli, yeni insanlarla tanışmaktan kaçınırım. (0 puan)

3. KALABALIK BİR ORTAMDA GENELLİKLE NE YAPARSIN?



* a) Herkesle konuşur ve dikkat çekerim. (3 puan)

* b) Sadece tanıdıklarımla konuşurum. (2 puan)

* c) Bir köşede oturur ve olanları izlerim. (1 puan)

* d) Kalabalık ortamlardan kaçarım. (0 puan)

4. EKİP ÇALIŞMASINDA NASIL BİR ROL OYNARSIN?



* a) Liderlik ederim ve yönlendiririm. (3 puan)

* b) Aktif bir şekilde katkıda bulunurum. (2 puan)

* c) Sadece görevimi yapar, geri planda kalırım. (1 puan)

* d) Ekip çalışmalarından uzak dururum. (0 puan)

5. SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIRSIN?

* a) Çok aktifim, sürekli paylaşım yaparım. (3 puan)

* b) Düzenli kullanırım, arada paylaşım yaparım. (2 puan)

* c) Nadiren kullanırım, paylaşım yapmam. (1 puan)

* d) Sosyal medyayı hiç kullanmam. (0 puan)

PUANLAMA



* 0-5 Puan: İçe Dönük Kişilik

Sosyal ortamlarda rahat değilsin ve genellikle yalnız vakit geçirmeyi tercih ediyorsun. Yeni insanlarla tanışmakta zorlanabilir ve kalabalık ortamlarda kendini rahat hissetmeyebilirsin. Bu özelliklerinle ilgili farkındalık kazanarak, zaman zaman sosyal ortamlara da adım atmayı deneyebilirsin.

* 6-10 Puan: Dengeli Kişilik

Hem sosyal hem de yalnız vakit geçirmekten hoşlanıyorsun. Yeni insanlarla tanışmakta zorlanmazsın, ancak zaman zaman yalnız kalmaya da ihtiyaç duyarsın. Sosyal dengeni korumak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmene yardımcı olur.

* 11-15 Puan: Sosyal Kişilik

Sosyal ortamlarda kendini çok rahat hissediyorsun ve yeni insanlarla tanışmaktan keyif alıyorsun. Partilere, etkinliklere ve kalabalık ortamlara katılmak senin için eğlenceli. Sosyal yeteneklerin sayesinde geniş bir arkadaş çevresine sahipsin.

* 16-18 Puan: Dışa Dönük Kişilik

Tam anlamıyla bir sosyal kelebeksin. İnsanlarla etkileşimde bulunmak ve dikkat çekmekten hoşlanıyorsun. Liderlik yapmayı ve ekip çalışmalarında öne çıkmayı seviyorsun. Bu özelliklerinle sosyal ortamlarda dikkat çekiyor ve çevrendekilere enerji katıyorsun.