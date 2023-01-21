Kış tatili de Antalya'da!

Bu yıl kayak tatilinin de merkezi Antalya oldu. Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en yüksek kar kalınlığı 73 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü. Yarıyıl tatili için aileler otelleri doldurdu.

PALANDÖKEN VE ULUDAĞ'I GERİDE BIRAKTI

Sıcak iklimiyle bilinen Antalya'da Beydağları üzerine kurulu Saklıkent, beklenenin aksine gözde kayak merkezleri Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya'dan daha kalın kar kalınlığına ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en yüksek kar kalınlığı 73 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü. Kar kalınlığı Davraz'da 66, Palandöken'de 35, Erciyes ve Uludağ'da 18, Kartalkaya'da 17 ve Sarıkamış'ta ise 10 santimetrede kaldı.

AYNI GÜN HEM DENİZ HEM DE KAYAK KEYFİ

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta olduğu için kısa bir yolculukla ulaşılabilen Saklıkent, bu kış yabancı turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçilerinden de ilgi görmeye başladı. Saklıkent Kayak Merkezi Tesisler Genel Müdürü Hakan Kadayıfçı, kayak sezonunun çok yoğun geçtiğini, Türkiye'nin her yerinden talep aldıklarını söyledi. Kadayıfçı, "Turistler aynı gün içinde denize girip, yaklaşık bir saat sonra burada kayak yapabiliyor. Burası ilk kez bu kadar hareketli" dedi.