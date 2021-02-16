16 Şubat 2021 Salı 10:11:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 16:23:00
Kış ortasında havuz keyfi
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, içerisinde antik kalıntıların bulunduğu havuz, kış mevsiminde soğuk havaya rağmen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, içerisinde antik kalıntıların bulunduğu havuz, kış mevsiminde soğuk havaya rağmen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Yaz-kış 36 derece su sıcaklığına sahip olan 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuz, antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak biliniyor.