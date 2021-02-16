Kış ortasında havuz keyfi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, içerisinde antik kalıntıların bulunduğu havuz, kış mevsiminde soğuk havaya rağmen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Yaz-kış 36 derece su sıcaklığına sahip olan 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuz, antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak biliniyor.