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Kırşehir ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak sele neden oldu
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16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:07:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:07:00

Kırşehir ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak sele neden oldu

Kaynak: AA

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Kırşehir ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dolu eşliğinde aralıklarla devam eden sağanak, bazı yerleşim yerlerinde sele neden oldu.

Kırşehir'de dolu eşliğinde devam eden sağanak, bazı köylerde sele neden oldu.

İl genelinde öğle saatlerinde başlayan yağış daha sonra doluya dönüştü.

Aralıkla devam eden yağış nedeniyle merkeze bağlı Yeşilli ve Çadırlı Hacıbayram köyleriyle Boztepe ilçesine bağlı Harmanaltı ve Hüseyinli köyleri arasında sel meydana geldi.

Yeşilli köyünde mevsimlik işçilerin çadırları zarar gördü, Çadırlı Hacıbayram köyünde 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik işçiler için bölgeye çadır götürdü.

Boztepe'ye bağlı Harmanaltı ve Hüseyinli köylerindeki sel nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, iki köy sınırındaki yolda mahsur kalan bir süt aracı traktörle çekildi.

Kayseri

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de sağanak nedeniyle sel oluştu.

İlçede akşama doğru başlayan yağmur, zamanla etkisini artırdı. Aralıksız devam eden yağışın etkisiyle kırsalda yer alan Kapuzbaşı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinden gelen sel, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunda bozulmalara neden oldu.

Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam üzeri yağan sağanak sonrası gelen sel nedeni ile Kapuzbaşı Mahallesi sakinlerimize ve dostlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden korusun inşallah. İş makinalarımız ve ekiplerimiz bölgede." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kırşehir' Yeşilli köyü Çadırlı Hacıbayram Belediye ekipleri
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