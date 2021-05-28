Kırlardan gökyüzüne

Honefter Yaylası'nda eğitimlerini tamamlayan gençler yamaç paraşütü pilotu olmaya hak kazanarak meslek sahibi oldu.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Trabzonlu gençlere yamaç paraşütü eğitimi verildi. Doğu Karadeniz Trabzon Havacılık Kulübü "Kırsaldan Gökyüzüne" projesinde 16 genç, 2 ay süreyle teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Her paraşüt pilotu adayının 10 sorti yaptığı eğitimin son programı Düzköy ilçesine bağlı bin 800 rakımlı Honefter Yaylası'nda yapıldı.

SOSYAL GELİŞİMLERİ İÇİN ÖNEMLİ



Doğası ve manzarasıyla turistlerin ilgi gösterdiği yaylada eğitimlerini tamamlayan gençler, yamaç paraşütü pilotu olmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Çebi, "Projenin amacı gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, çevreye ve tüm canlılara duyarlılığı artırmak, aktif bir yaşam tarzını teşvik etmektir" dedi.