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28 Mayıs 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 18:00:00

Kırlardan gökyüzüne

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Trabzon'un kırsal bölgelerinde yaşayan 16 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle eğitim aldı.

Honefter Yaylası'nda eğitimlerini tamamlayan gençler yamaç paraşütü pilotu olmaya hak kazanarak meslek sahibi oldu.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Trabzonlu gençlere yamaç paraşütü eğitimi verildi. Doğu Karadeniz Trabzon Havacılık Kulübü "Kırsaldan Gökyüzüne" projesinde 16 genç, 2 ay süreyle teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Her paraşüt pilotu adayının 10 sorti yaptığı eğitimin son programı Düzköy ilçesine bağlı bin 800 rakımlı Honefter Yaylası'nda yapıldı.

SOSYAL GELİŞİMLERİ İÇİN ÖNEMLİ

Doğası ve manzarasıyla turistlerin ilgi gösterdiği yaylada eğitimlerini tamamlayan gençler, yamaç paraşütü pilotu olmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Çebi, "Projenin amacı gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, çevreye ve tüm canlılara duyarlılığı artırmak, aktif bir yaşam tarzını teşvik etmektir" dedi.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı honefter yaylası yamaç paraşütü pilot
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