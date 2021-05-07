Kırlangıç yavrularına anne şefkati

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nin Mahmudiye Mahallesi'nde oturan Fatma Terkenli (50), evinin bacasının üzerinde yumurtlayan kırlangıcın yuvada öldüğünü ve 6 yavrusu olduğunu görerek itfaiyeye çağırdı. Gelen itfaiye ekipleri, yavruların olduğu kırlangıç yuvasını bacadan aldı.



BEBEK GİBİ BAKILIYORLAR



Yavruların soğuktan ölmemesi için yanlarına sıcak su torbası koyan Terkenli, beslenmeleri için özel mama hazırladı. Terkenli mamayı yavru kuşlara şırınga ile yedirmeye başladı. Yuva sıcaklığı ve yavruların beslenmeleri için yoğun çaba harcayan Terkenli, "Onlara bebek gibi bakıyorum" dedi.

Fatma Terkenli, "Mamalarını enjektör ile tek tek içiriyorum. Daha yeni yumurtadan çıkmışlar. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah yaşarlar, büyürler de doğaya salarız" dedi.