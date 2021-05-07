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07 Mayıs 2021 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 20:00:00

Kırlangıç yavrularına anne şefkati

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Fatma Terkenli, evinin bacasına yumurtlayan kırlangıcın yuvada öldüğünü ve 6 yavrusu olduğunu gördü. Yavruları evine alıp sıcak su torbasıyla ısıtan hayvansever kadın, şırıngayla beslediği yavrulara anne şefkatiyle bakıyor.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nin Mahmudiye Mahallesi'nde oturan Fatma Terkenli (50), evinin bacasının üzerinde yumurtlayan kırlangıcın yuvada öldüğünü ve 6 yavrusu olduğunu görerek itfaiyeye çağırdı. Gelen itfaiye ekipleri, yavruların olduğu kırlangıç yuvasını bacadan aldı.

BEBEK GİBİ BAKILIYORLAR

Yavruların soğuktan ölmemesi için yanlarına sıcak su torbası koyan Terkenli, beslenmeleri için özel mama hazırladı. Terkenli mamayı yavru kuşlara şırınga ile yedirmeye başladı. Yuva sıcaklığı ve yavruların beslenmeleri için yoğun çaba harcayan Terkenli, "Onlara bebek gibi bakıyorum" dedi.

Fatma Terkenli, "Mamalarını enjektör ile tek tek içiriyorum. Daha yeni yumurtadan çıkmışlar. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah yaşarlar, büyürler de doğaya salarız" dedi.

Etiketler : kırlangıç bursa yaşam haberleri
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