Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Özerler Mahallesi'nde bir eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. silahla yaralandı.

Yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.