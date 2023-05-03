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03 Mayıs 2023 Çarşamba 22:15:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 22:15:00

Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Lüleburgaz ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Özerler Mahallesi'nde bir eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. silahla yaralandı.

Yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler : Kırklareli silahlı kavga Lüleburgaz
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