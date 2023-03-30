Kırklareli'nde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Kaynak: AA
Kırklareli'nde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Z.A. idaresindeki otomobil, Dolhan köyü yakınlarında N.Y. yönetimindeki süt toplama tankeri ile çarpıştı.
Kazada sürücü Z.A. yaralandı. Otomobilde bulunan Sedat Yenigün ile Hasan Tanrıöver hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü ambulans ile Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Cenazeler, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
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