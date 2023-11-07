Kırklareli'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki otomobil ile V.Ç. yönetimindeki kamyonet Jandarma Kule mevkiinde çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü V.Ç. ile aynı araçta bulunan Ş.K. ve Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan diğer sürücü A.Y. ile eşi G.Y. Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından cenazeler Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.