Kırklareli'nde 243 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Kırklareli'nde bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 243 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11-17 Kasım tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 243 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, 2 araca el konuldu.