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27 Mart 2023 Pazartesi 00:40:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 00:40:00

Kırklareli'nde cam fabrikasında patlama

Kaynak: AA

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir cam fabrikasında meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Büyükkarıştıran beldesindeki cam fabrikasında patlama meydana geldi.

İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği patlama sonucu fabrikada hasar oluştu.

Patlamanın elektrikli şofbenden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Etiketler : Kırklareli Patlama Lüleburgaz

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