Kırıp dökmeden ev yenileyen tim

Sakarya'da bir araya gelen ev hanımları "kırıp dökmeden" evleri yeniliyor. Öğretmenliği bıraktıktan sonra 11 kişilik ekip kuran Merve Uğurlu, "Bir usta eve gelip kalebodurunu değiştirmek, dönüştürmek isterse onu kıracak, şapını atacak, günlerce bekletecek. Ev sahipleri için bu sıkıntılı süreç. Biz geliyoruz, maksimum 3 günde dönüşümü gerçekleştirip evi temizleyip, toparlayıp bir kadın titizliğinde ev sahiplerine teslim ediyoruz." dedi.

