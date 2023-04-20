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20 Nisan 2023 Perşembe 16:11:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 16:11:00

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: AA

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43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi.

Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Etiketler : Kilit kavşak trafik yoğunluğu Ramazan Bayramı
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