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13 Haziran 2024 Perşembe 14:09:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 14:09:00

Kiraz Festivali'ne davul-zurnalı açılış!

Kaynak: AA

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58. Uluslararası Kiraz Festivali, Tekirdağ'da davul-zurna eşliğinde başladı.

Törenle açılışı yapılan 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde vatandaşlar, çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.

Açılış konuşmalarının ardından "En İyi Kiraz Yarışması" düzenlendi.

Üreticilerin yıl boyunca büyük emeklerle yetiştirdiği kirazlar, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Puanlamada kirazların rengi, tadı ve büyüklüğü göz önünde bulunduruldu.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda yarışmanın birincisine 15 bin, ikincisine 10 bin, üçüncüsüne ise 7 bin 500 lira para ödülü verildi.

Halk oyunları ekibi tarafından gösteri düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kiraz ikramında bulunuldu.

Etiketler : tekidrağ festival kiraz
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