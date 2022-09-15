ÇOĞUNLUĞU YABANCI UYRUKLU



İzmir'de kendini emlakçı olarak tanıtan Barış Şenol, büyük bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi'ni yeni kazanan yabancı uyruklu 50'yi aşkın öğrenciyi ev kiralama vaadiyle dolandırdı. Şenol'un 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık kiralarını peşin aldığı daireleri birden çok kişiye sahte kontratlarla kiralayarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. 50'yi aşkın yabancı uyruklu mağdur öğrenci, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu.



MAĞDUR SAYISI 300 KİŞİ OLABİLİR



Polis, şikayetler üzerine Şenol'u gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenol tutuklandı. Mağdur öğrencilerden Demir Ötkan "Evi beğendikten sonra 12 bin TL yatırdık. Anahtarı iki hafta sonra vereceğini söyledi. İki hafta sonra geldiğimde apartmanda 'dolandırıldınız' gibi bir yazıyla karşılaştım. Bu dolandırıcılığı en az 300 kişiye yaptığı söyleniyor" şeklinde konuştu.