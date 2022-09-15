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15 Eylül 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 18:30:00

Kiraladıkları evde bu yazıyla karşılaştılar... Dikkat! Dolandırıldınız

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‘Sözde emlakçı' Dokuz Eylül Üniversitesi'ni yeni kazanan yabancı uyruklu onlarca öğrenciyi dolandırdı. Barınacak yer bulduklarını düşünerek bir yıllık peşin kira ödemesi yapan gençler, anahtar almaya geldiklerinde duvarda ‘dolandırıldınız' yazısıyla karşılaştı.

ÇOĞUNLUĞU YABANCI UYRUKLU

İzmir'de kendini emlakçı olarak tanıtan Barış Şenol, büyük bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi'ni yeni kazanan yabancı uyruklu 50'yi aşkın öğrenciyi ev kiralama vaadiyle dolandırdı. Şenol'un 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık kiralarını peşin aldığı daireleri birden çok kişiye sahte kontratlarla kiralayarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. 50'yi aşkın yabancı uyruklu mağdur öğrenci, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu.

MAĞDUR SAYISI 300 KİŞİ OLABİLİR

Polis, şikayetler üzerine Şenol'u gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenol tutuklandı. Mağdur öğrencilerden Demir Ötkan "Evi beğendikten sonra 12 bin TL yatırdık. Anahtarı iki hafta sonra vereceğini söyledi. İki hafta sonra geldiğimde apartmanda 'dolandırıldınız' gibi bir yazıyla karşılaştım. Bu dolandırıcılığı en az 300 kişiye yaptığı söyleniyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : yabancı uyruklu öğrenci kira dolandırıcılık
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