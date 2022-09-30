Kiraladığı 23 evi daha yüksek fiyata başkalarına kiraya verdi

Ev sahiplerinin kiralara uyguladığı fahiş fiyatlar dolandırıcıları harekete geçirdi.

Her gün farklı bir yönteme başvuran dolandırıcıların yeni yöntemi ise etrafta bulunan evleri ev sahibinden kiraladıktan sonra aynı evi başka kişilere daha yüksek fiyattan kiraya vermek oldu.

Evinde farklı insanları gören bir ev sahibi olayın peşine düştü, daireyi 1300 liraya kiralayan kişinin emlakçı olduğunu ve evi 4 bin liraya dönemsel olarak başkalarına kiraya verdiğini öğrendi.

Emlakçının aynı bölgedeki 23 ayrı evi de yine bu yöntemle kiraladığı tespit edildi.

Önce tehdit etti sonra ortaklık önerdi

İddiaya göre emlakçı bununla da yetinmedi, şikayetçi olmaması için mülk sahibini tehdit etti. Hatta susması karşılığında kazancından pay vermeyi teklif etti.

Ev sahibi, bunun üzerine savcılığa giderek şikayetçi oldu. Emlakçı hakkında soruşturma başlatıldı.