Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kaynak: AA
Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kınalıada açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu 12 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.
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