İşkembe, koyun ve sığır gibi geviş getiren hayvanların midelerinde bulunan dört gözlü bölümlerden en geniş olanıdır. Mideyi rahatlatan, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren işkembe, aynı zamanda kemiklerin güçlenmesine de yardımcı olur.

Özellikle kış aylarında bol bol tüketilen işkembe çorbası, vücut direncini arttırır. İşkembenin temizliği zor olduğundan temizleme yöntemleri gittikçe artıyor. Ancak işkembenin temizlenmesi zor olduğu ve tam olarak temizlenip temizlenmediğinden emin olunmadığı için genellikle hazır çorba şeklinde tüketilir. İşkembeyi gönül rahatlığıyla pişirip yiyebilmeniz için, adım adım kimyasal işkembe temizliğini anlattık. İşte kimyasal kullanmadan işkembe temizliği...

Temizlik için acil durum kimyasal olmasın!

Öncelikle işkembe 3 parçaya bölünür. Hazırda tutulan kaynar su, işkembenin üzerine dökülerek kazınmaya hazır hale getirilir. Ardından bıçak yardımıyla işkembe sıyrılır. Sıcak su dolayısıyla işkembe rahat şekilde temizlenecektir. Temizliğinden emin olma amacıyla tekrar kaynar su dökülerek küçük parça kalmayacak şekilde temizlenir. Son olarak işkembe üstüne soğuk su dökülür. İşkembe hazır!

Afiyet şifa olsun...