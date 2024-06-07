Kimlik bilgisini çaldırdı ve çıldırdı!
Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki bir genç kimlik bilgisini çaldırmasının ardından tatsız şakaların kurbanı oldu. İşte detaylar...
Olay Bursa'da yaşandı.
Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki bir genç sanal oyunda iletişim bilgilerini çaldırdı.
Sonra tatsız şaka başladı.25 AYRI YERDEN SİPARİŞ KAPISINA GELDİ
Gencin evine 25 ayrı firmadan yemek siparişi verildi.
Kimi iskender getirdi.
Kimi lahmacun, kimi de hamburger...POLİSE GİTTİ, ŞİKAYETÇİ OLDU
Genç adam kendisini arayan kuryelere yemek siparişi vermediğini söyledi.
Sinirler gerildi.
İkna etmekte epey güçlük çekti...
Ve sonra babasıyla birlikte polise gitti.
İnternetten bilgilerini çalıp, tatsız şakayı yapanlardan şikayetçi oldu.