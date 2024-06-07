Kimlik bilgisini çaldırdı ve çıldırdı!

Kimlik bilgisini çaldırdı ve çıldırdı!

Olay Bursa'da yaşandı.

Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki bir genç sanal oyunda iletişim bilgilerini çaldırdı.

Sonra tatsız şaka başladı.

Gencin evine 25 ayrı firmadan yemek siparişi verildi.

Kimi iskender getirdi.

Kimi lahmacun, kimi de hamburger...

Genç adam kendisini arayan kuryelere yemek siparişi vermediğini söyledi.

Sinirler gerildi.

İkna etmekte epey güçlük çekti...

Ve sonra babasıyla birlikte polise gitti.

İnternetten bilgilerini çalıp, tatsız şakayı yapanlardan şikayetçi oldu.