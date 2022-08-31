VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haydarpaşa Limanı'nda yangın
Beyaz Saray: G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı cuma günü görüşecek
ABD, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 aşılarını onayladı
Bakan Koca, koronavirüse yakalandığını açıkladı
İran'dan ABD'ye çağrı: Nükleer anlaşma için daha güçlü güvenceler istiyoruz
Dere yatağında kirliliğe neden olan kişiye 548 bin lira ceza
Eskişehir için sağanak uyarısı
Başkan Erdoğan: Ege'de tacizleriyle huzursuzluk çıkaranlar sadece maşa
İran, nükleer anlaşma için ABD'den daha güçlü güvenceler istiyor
Milli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğine katıldı
UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yarın gideceklerini söyledi
SPK'nin ihbarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı
Filenin Efeleri, FIVB Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alıyor
Bursa'da sağanak nedeniyle otobüs terminalinin çatı kısmında çökme meydana geldi
Robot asker "Barkan" 2023'te askeri birliklere verilecek
Twitter'dan yeni özellik; Twitter Circle
Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı
Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu
AK Parti'den milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası
Konyaspor, forvet Mame Diouf'u renklerine bağladı
Almanya'nın silah satışı Rusya-Ukrayna savaşıyla arttı
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:00:00

Kilosu 170 lira oldu çiftçi silahlandı! Fıstık gibi nöbet

ABONE OL

Fıstığın kilosu 170 TL olunca üreticinin uykusu kaçtı. Batman ve çevresindeki köylerde çiftçiler 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Köylüler, şüpheli gördükleri kişileri jandarmaya ihbar ederken, ekipler de geceleri fıstık bahçelerinde devriye atıyor.

YEŞİL ALTIN ÇALINMASIN DİYE

'Yeşil altın' olarak adlandırılan fıstığın hasat dönemi yaklaştıkça üreticiler de önlemlerini artırdı. Bahçeden satış fiyatı, kilosu 140 ila 170 TL arasında değişen fıstığın bazı çevre köylerde çalındığını duyan Batman'ın Yenipınar, Deveboynu, Yarımtaş, Atbağı ve Ayrancı köylerindeki arazi sahipleri, fıstık bahçelerinde av tüfekleriyle 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Köylüler, şüpheli gördükleri kişileri jandarmaya ihbar ederken, ekipler de özellikle geceleri fıstık bahçelerinde devriye atıyor.

ÇİFTÇİ 15 GÜN DAHA TETİKTE

Hasat döneminde bazen uykusuz kalıp, nöbet tuttuklarını söyleyen Deveboynu Köyü'nden üretici İdris Aba, "Buraya tanıdık olmayanlar yaklaşamıyorlar. Biz şüpheli birilerini görünce hemen jandarmaya haber veriyoruz. Fıstık hasadına önümüzdeki ayın ortalarında başlanacak. Olgunlaşan fıstıkların çalınmaması için bazen uykusuz da kaldığımız oluyor. Hırsızlar tarlalarda çiftçiyi görmeyince kendi malları gibi gelip çalıyorlar. Biz de onlara engel olmak için buradayız" diye konuştu.

Etiketler : batman fıstık yeşil altın hasat
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Engelli değil, çok zengin

Engelli değil, çok zengin
Her şey stüdyoda başladı

Her şey stüdyoda başladı
Eleştirilere ‘derin' yanıt

Eleştirilere ‘derin' yanıt
Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu

Klasik otomobillerle 30 Ağustos konvoyu
Kopyacı ikizler!

Kopyacı ikizler!
Bir gün gecikmeli sahne

Bir gün gecikmeli sahne
Anlamsız panik

Anlamsız panik
Üçüncü kez ayrıldılar

Üçüncü kez ayrıldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes