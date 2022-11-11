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11 Kasım 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 16:00:00

Kilo verirken gelen şampiyonluk

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Ecrin Ergül, fazla kilolarından rahatsızlık duyarak spora başlayıp kilo vermek istedi. Muay thai eğitimi alan Ecrin henüz 4 aylık bir sporcuyken, katıldığı şampiyonada Türkiye ikincisi oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Ecrin Ergül, fazla kilolarından rahatsızlık duyarak spora başlayıp kilo vermek istedi. Muay thai eğitimi alan Ecrin henüz 4 aylık bir sporcuyken, katıldığı şampiyonada Türkiye ikincisi oldu.

Spora başladıktan sonra kendisine olan özgüveninin arttığını söyleyen Ecrin Ergül, "Kilo vermek amacıyla bu spora başladım. Yoğun şekilde antrenman yaparak bu sporu daha çok sevdim. Bu yüzden müsabakalara katılmak istedim. Daha 4 aylık bir sporcuyken Türkiye şampiyonasına çıktım. Burada 3 müsabakaya çıktım. 2'sini kazandım ama final maçını kaybettim. Türkiye ikincisi oldum. İleride milli sporcu olmak, milli takım ile ülkemi temsil etmek istiyorum. Bu hedeflerim doğrultusunda çok çalışıyorum, yoğun antrenmanlar yapmaya başladım. Bu spora başladıktan sonra özgüvenim daha da arttı. Arkadaşlık ilişkilerim daha fazla güçlendi. Müsabakalara çıktığım zaman arkadaşlarım bazen beni izlemeye geliyorlar. Müsait oldukları zaman antrenmanlarıma da geliyorlar. Hangi branş olursa olsun, herkesin spor yapmasını öneriyorum. Bana bu imkanları sağlayan öncelikle Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık'a, sonrasında ise Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanımız Hüsamettin Ergül'e teşekkür ederim" dedi.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün, ilçe halkının spor anlamında her isteğini karşılayabildiğini aktaran kulüp başkanı ve aynı zamanda Ecrin Ergül'ün amcası Hüsamettin Ergül, "Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2 branşta başlayan ve Muzaffer Bıyık başkanımızla birlikte 13 branşa çıkan, bin 200 lisanslı sporcusu olan, 60 milli sporcuya ulaşan ve kulüp antrenörlerimizin neredeyse tamamının milli takımlarda görev yaptığı, Eray Şamdan gibi, Oğuzhan Koçak gibi, Samet Gümüş gibi, Alperen Terzi gibi birçok milli sporcumuzla hem Darıca'mızı hem ülkemizi, bayrağımızı temsil eden bir kulüp haline geldi. Kulübümüz başladığı günden beri çıtasını hep yükselten, hedefleri olan ve gerçekten Darıca halkının tüm branşlarda tüm isteklerine yanıt verebilen bir kulüp haline geldi. Kulübümüzün altyapısında yetişen sporcular, şu an ülkemizi temsil ediyor. Darıca bu anlamda gerçekten çok şanslı. Gençlerimizi spor yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Yeğeni Ecrin Ergül'ün gelecekte çok iyi bir sporcu olacağını düşündüğünü vurgulayan Hüsamettin Ergül, "Biz sporun içinde büyüdüğümüz için muhtemelen etkilendi. Aslında biraz kilosuyla ilgili problemi vardı ama buraya, antrenmanlara geldiğinde ortamı çok sevdi. Böyle bir yeteneğinin olduğunu biz de gördük. Şampiyonada Türkiye ikincisi oldu. Ben gelecekte çok iyi olacağını da düşünüyorum. İnşallah beklediğimiz gibi de olacak. Kadınlar tabii ki bu sporları yapabilirler. Çok da başarılılar. Kadınlar gerçekten disiplinli de çalışıyorlar. Bizim Türk insanımızın savaşçı bir ruhu var. Belki de başarı buradan geliyor, genlerimizden geliyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kilo verirken gelen şampiyonluk Yeğeni Ecrin Ergül Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü
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