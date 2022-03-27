NEREDEYSE BÜTÜN ŞEHİRLERE GİTTİ



İstanbul'da matematik öğretmenliği eğitimi alan 23 yaşındaki Serhat Saltık, bir yıl önce aniden açlık hissini kaybetti. Acıkmadığı için yemek yemeyen, bağışıklığı zayıflayan ve günden güne gücünü kaybeden Saltık, okuldaki kaydını dondurup memleketi Denizli Pamukkale'ye geri döndü. İstanbul ve Denizli'deki doktorlar derdine çare bulamayınca neredeyse tüm Türkiye'yi gezdi.

Serhat Saltık "Buradan doktorlara sesleniyorum, ellerinden bir şey geliyorsa beni bu durumdan kurtarabileceklerine inanıyorlarsa lütfen ellerimden tutsunlar, bana bir çıkış yolu göstersinler. Bana yardım eli uzatılırsa çok sevinirim" diyor.

'AĞZIMA ZORLA EKMEK ATIYORUM'



Gittiği her doktorun duruma çok şaşırdığını söyleyen Serhat Saltık, "Doktorların bana verdiği ortak cevap şu oldu: Ne tıp kitabında böyle bir şey okuduk, ne de doktorluk hayatımızda böyle bir vaka ile karşılaştık" derken, tıp dünyasından derdine derman bulunması için destek olmalarını istedi. Saltık, "Besleyici besin içerikli mamalar ve hayatta kalmak için, zorla ekmek ve su tüketiyorum" dedi.