VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyada örneği yok! Türkiye'den bir ilk
Cezayir: Dibeybe hükümeti Libya'da uluslararası meşruiyete sahiptir
Fransa'da halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı
Anayasa Mahkemesi 60. yaşını kutluyor
Havadan ateş karadan komando! 50 teröriste tek operasyonla imha
AKSUNGUR'a yeni özellik! İlk kez görüntülendi
Kamuda randevusuz hasta kabulü başladı!
HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepkiler
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Fatih Erbakan: Tayyip Bey'i destekleriz
Rusya ile Türkiye arasında kritik anlaşma!
Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık
Türkiye'de 2 bin 654 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uruguay'ın Ankara'da büyükelçilik açma kararı almasını mutlulukla karşıl...
Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Barış Akarsu'nun filminde
Hamilelik güzel geçiyor
12 Milyonluk test sürüşü
Gırtlak kanserinin 3 belirtisi: Ses kısıklığı, boğaz ve kulak ağrısı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -24 Nisan
24 Nisan 2022 Pazar 07:57:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 07:57:00

Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu

Kaynak: IHA

ABONE OL

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait köyü yakınlarında Tuncay Güngör (51) yönetimindeki 46 LV 718 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak sulama kanalına uçtu. Köylü vatandaşlar, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisindeki sürücüsü ile birlikte 7 kişi çıkarıldı. Kanaldan çıkarılan araçtaki sürücü Tuncay Güngör, eşi Hedik Güngör (43) ile kızları Dilan Güngör (20) ve Suna Nur Güngör (9) boğularak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

Etiketler : uncay Güngör 46 LV 718 Kalbursait köyü
kerem'i inkar etmedi

kerem'i inkar etmedi
Kosova çıkarması

Kosova çıkarması
3 günde 1 milyonu geçti

3 günde 1 milyonu geçti
Komedide Vodvil rüzgarı

Komedide Vodvil rüzgarı
Kenan'la ölümden döndük

Kenan'la ölümden döndük
Serkan beni tehdit etti

Serkan beni tehdit etti
Rolüne yalnız kalarak hazırlanıyor

Rolüne yalnız kalarak hazırlanıyor
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Ayrıldılar

Ayrıldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER