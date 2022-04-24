Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait köyü yakınlarında Tuncay Güngör (51) yönetimindeki 46 LV 718 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak sulama kanalına uçtu. Köylü vatandaşlar, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisindeki sürücüsü ile birlikte 7 kişi çıkarıldı. Kanaldan çıkarılan araçtaki sürücü Tuncay Güngör, eşi Hedik Güngör (43) ile kızları Dilan Güngör (20) ve Suna Nur Güngör (9) boğularak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.