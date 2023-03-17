Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu

Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.