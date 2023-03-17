17 Mart 2023 Cuma 23:19:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 23:19:00
Kilis'te sağanak ve dolu etkili oldu
Kaynak: AA
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Kilis'te sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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